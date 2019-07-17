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Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li İmamoğlu'nu ziyarete koşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ikinci tebrik ziyaretinde bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na ikinci tebrik ziyaretinde bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından 6 Mayıs’ta İmamoğlu’na ilk ziyaretini yapan Koç, bugün ikinci tebrik ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyarette, Ömer Koç, çini koleksiyonundaki bir eser örnek alınarak dokunan eşarbı “Refikanız için” diyerek İmamoğlu’na takdim etti. İmamoğlu da İSMEK’li kadınların el ürünü cam bir vazoyu Koç’a hediye etti. İkili, başkanlık makamında bir süre sohbet etti.

Saadet de iade-i ziyarette

Ömer Koç’un ayrılmasından sonra Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partili arkadaşları da Ekrem İmamoğlu’na iade-i ziyarette bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
  1. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç
  2. 23 Haziran seçimi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  4. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
  5. İSMEK
  6. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
  7. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • mtmt15 dk önce
    beylb.düzü BEKO ARAZİSİNİN BALLI İMARINA DİKKAT!!!
  • iciici18 dk önce
    adam 2 kere seçim kazandı, 2 ziyaret çok mu? :)
  • garip ilişkilergarip ilişkiler25 dk önce
    anaları haldun' un karısı
  • YAKICIYAKICI27 dk önce
    istanbul boğazda boş bir arazi var herhalde şimdiden araya başkaları girmeden kapatalım işi örnek nakkaştepedeki devasa park alanısarıyer ormanları koç üniversitesi olduğu gibi
  • mazlummazlum35 dk önce
    Kardeş şu imam oğlu haberlerinden bıktık usandık yeter artık adamı istemeden de olsa parlatıyorsunuzbırakın şuişe yaramazı ne hali varsa görsün memleketin daha önemli sorunları var

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