Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir hayatı

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974'te Niğde Bor'da dünyaya geldi. Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

Ömer Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. BabasıHasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.