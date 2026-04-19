  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi Çocuklar için 'Youtube Kids' tehlikesi! 2600 videoluk ihanet CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın" Çin fırsatı değerlendiriyor: Güney Çin Denizi’nde tansiyon yükseliyor Papa Trump'a rest çekti! Doğu Denizi'ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı Kim bir şeyler peşinde Zehir tacirlerine çifte operasyon! 420 kilogram uyuşturucu ele geçirdi 'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı! Gençliği zehirleyen sözde şarkıcılara Selma Savcı’dan sert tepki: "Müzik değil, ahlaksızlık yapılıyor” Başkan Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı!
İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?

İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medyada tartıştığı 20 yaşındaki gence konvoyla racon kesti. Büyük tepki çeken görüntüleri tartıştığı genci de etiketleyerek paylaşan Gürban “Ağa babalarını da al gel bebe” diye yazdı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medyada 20 yaşındaki Arıkan Arı isimli gençla tartıştı. Gürban, tartıştığı gencin kurduğu bir dernek aracılığıyla genç kızları kandırdığını iddia ederek sosyal medya hesabından kendisinin yer aldığı konvoylu bir klip paylaştı.

Tartıştığı genci de etiketleyerek, "Bahsettiğin başkaları da kimse onları da al gel bebe. Ağa babalarını da al gel. Çiftliğe geçtim hadi çay soğumasın" notunu düştü. 

TEPKİ YAĞDI

Arıkan Arı isimli genç de İYİ Partili vekile, "TBMM’de çakarlı araç konvoyuyla 20 yaşındaki bir gence 'racon' kesmeye çalışan vekiller var. Biz nasıl bir Türkiye’de yaşıyoruz böyle?" şeklinde cevap verdi.

Gurban'ın lüks araçlı konvoy paylaşımı ABD merkezli sosyal medya platformu X'te 700 bin görüntülenme alırken, 600 de yorum geldi. 

ALLAH BU MİLLETE GÜÇ KUVVET VERSİN

O yorumlardan bazıları şöyle: “Bu nasıl bir vekil Allah aşkına ya. Şu Meclis'e gönderdiğiniz insanların düzeyine seviyesine bir bakınız. Sokaklar psikopat dolu.. Neden acaba?’, ‘Milletvekili olmanız inanılmaz gerçekten. Allah bu millete güç kuvvet versin. Şu video içinde bulunduğumuz durumun en acı özeti. Yazık.’, ‘Bu şekilde görgüsüzlükten zevk almak da ayrı bir iticilik. Allah şifa versin’, ‘Siz mafya mısınız? Ya da gençlere mayfacılığı, raconu mu özendiriyorsunuz? Şimdi sayın vekilim ben bu paylaşımınızdaki alt metni anlayamadım bir aydınlatır mısınız?’, ‘İnanmak çok zor! Demek ki biz millet olarak bu kafaları vekil olarak hak ediyoruz. Vah bizim halimize...'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kılıç

Mert lik öyle kalabalık la olmaz ,bileğine güveniyorsan tek başına yanına çağıracaksın.

80 sene 150 milyar dolarlık ekonomide niye fazla bu millet

Anladınız mı bu Çukurunda biri racon kesme derdindeydi Elin gavuru teknoloji üretip silah üretip onlar da beline altına çekiyorlardı bugün yapanlara düşmanlık edenler açın diye feryat edenler açın diyenlere soranlar kim teknoloji üretelim diyenler mi üretmeyenlerin safında Duranlar mı bin TL az maaş aldı diye kıyameti kopartanlar milyonlarca milyarlarca dolara vatanının refahına sağlayanlar açın diye feryat ediyor kim kimi cezalandırıyor teknoloji üretelim diyenler mi üretenlere açın diye açım diyenler mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23