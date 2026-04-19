İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medyada 20 yaşındaki Arıkan Arı isimli gençla tartıştı. Gürban, tartıştığı gencin kurduğu bir dernek aracılığıyla genç kızları kandırdığını iddia ederek sosyal medya hesabından kendisinin yer aldığı konvoylu bir klip paylaştı.

Tartıştığı genci de etiketleyerek, "Bahsettiğin başkaları da kimse onları da al gel bebe. Ağa babalarını da al gel. Çiftliğe geçtim hadi çay soğumasın" notunu düştü.

TEPKİ YAĞDI

Arıkan Arı isimli genç de İYİ Partili vekile, "TBMM’de çakarlı araç konvoyuyla 20 yaşındaki bir gence 'racon' kesmeye çalışan vekiller var. Biz nasıl bir Türkiye’de yaşıyoruz böyle?" şeklinde cevap verdi.

Gurban'ın lüks araçlı konvoy paylaşımı ABD merkezli sosyal medya platformu X'te 700 bin görüntülenme alırken, 600 de yorum geldi.

ALLAH BU MİLLETE GÜÇ KUVVET VERSİN

O yorumlardan bazıları şöyle: “Bu nasıl bir vekil Allah aşkına ya. Şu Meclis'e gönderdiğiniz insanların düzeyine seviyesine bir bakınız. Sokaklar psikopat dolu.. Neden acaba?’, ‘Milletvekili olmanız inanılmaz gerçekten. Allah bu millete güç kuvvet versin. Şu video içinde bulunduğumuz durumun en acı özeti. Yazık.’, ‘Bu şekilde görgüsüzlükten zevk almak da ayrı bir iticilik. Allah şifa versin’, ‘Siz mafya mısınız? Ya da gençlere mayfacılığı, raconu mu özendiriyorsunuz? Şimdi sayın vekilim ben bu paylaşımınızdaki alt metni anlayamadım bir aydınlatır mısınız?’, ‘İnanmak çok zor! Demek ki biz millet olarak bu kafaları vekil olarak hak ediyoruz. Vah bizim halimize...'