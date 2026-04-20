  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Şimdi al, sonra öde" tuzağı: Gençler borç sarmalına sürükleniyor Kanada'dan ABD çıkışı: "Eski gücümüz artık zayıflığa dönüştü" Rusya'dan saldırı açıklaması: İHA'larla peş peşe vurulduk! Meslek odası mı, siyasi saha mı? Zıpla zıpla, zıplamayan Özkan Yalım’dır İran'dan ABD'ye misilleme: İHA'lar Amerikan savaş gemilerini hedef aldı Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! CHP'li belediyede arama yapılıyor Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor? "Kim” yaptı bunları! Füzelerini güncelledi ve… Kabine Beştepe'de toplanıyor: Öncelikli gündem okul güvenliği ve bölgedeki kriz Hürmüz Boğazı'nda sular ısındı, petrol fiyatları uçuşa geçti
Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler
Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan gençler Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücülere toplam 700 bin lira para cezası uygulanırken, 4’ünün ehliyetine 60 gün el konuldu. 1 sürücünün ehliyeti iptal edilirken, araçlardan biri ise trafikten men edildi.

Olay, 28 Şubat Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezine ait otoparkta drift yapıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yürüttüğü çalışmada 5 sürücünün drift yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen B B.G. (23), A.S.C. (24), F.Ş. (23), C.P. (19) ve M.A. (22) 19 Nisan Pazar günü yakalandı. Sürücülere 'Drift atmak' suçundan toplam 700 bin lira para cezası uygulandı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Yapılan işlemler sırasında 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 1 sürücünün ehliyeti 5 yıl içinde ikinci kez işlem yapılması nedeniyle iptal edildi. M.A. idaresindeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyette sürücüler hakkında 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Üstünde hiç bir şey yoksa neyini alacaksın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23