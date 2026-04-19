Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

Geçmişte İngiltere’ye yalvardığı videolarla gündeme gelen ve batının desteğini almak için elinden geleni ardına koymayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine benzer herzeler savurdu. PKK elebaşlarıyla yaptığı röportajla tanınan Şirin Payzın’a konuşan Özgür Özel, “Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa ona da gönül atarak, ona da katkı sağlayarak, gerekirse onun peşine takılarak, onunla birlikte yol yürüyerek eninde sonunda bu iktidarı götürmek lazım. Bütün mesele bu.” deme cüretini gösterdi.

Özel’in sözleri, muhalefetin sınırlarını aşan ve her türlü dış aktörü iktidar değişikliği için kabul edebilecek bir yaklaşımı açıkça ortaya koydu. “Hangi lokomotif varsa” ifadesi, teröristbaşı Netanyahu gibi Türkiye’ye karşı açık düşmanlık gösteren isimlerin bile arkasına dizilmeye razı olunduğu şeklinde yorumlandı. Bu, ilkesiz ve tehlikeli bir muhalefet anlayışının en net örneği olarak değerlendirildi.

Gözünü hırs bürüyen Özel’in açıklamasında, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için ülke menfaatlerinin hiçe sayılması dikkat çekti.

Vatandaşlar, Özel’in sözlerini “dış güçlere davetiye çıkarmak”, “ilkesiz siyaset” ve “vatanı riske atmak” olarak sert şekilde eleştirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu yaklaşımın FETÖ, PKK ve benzeri yapılara da kapı aralayabileceğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Özgür Özel’in bu çıkışı, CHP’nin muhalefet stratejisinin ne kadar sorumsuz ve vizyonsuz hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. “Gerekirse peşine takılacağız” mantığı, milli egemenlik ve bağımsızlık kaygısını tamamen bir kenara bırakan zihniyeti yansıttı.

Bu açıklama, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı ve CHP liderinin Türkiye’nin çıkarlarını ikinci plana attığı eleştirilerini güçlendirdi.