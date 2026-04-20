Reyhanlı’da ‘çöp ev’ skandalı: 6 kamyon atık çıktı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir ikametten yayılan kötü kokular, mahalleliyi canından bezdirdi. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen belediye ekipleri, evden tam 6 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Reyhanlı Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü koku yayıldığını ihbar ettiği ikamette inceleme yaptı.
Ekipler, ikametin girişinde ve bahçesinde plastik malzeme ve evsel atık biriktirildiğini belirledi.
Adresten çıkarılan atıklar, 6 kamyona yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı.