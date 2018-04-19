Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit edilen Ömer Halisdemir davasında 18 sanığın tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:17
Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, hükmü açıkladı.

Buna göre, 18 sanığın tamamı, Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.

Mahkeme, diğer sanıklar hakkında takdiri indirim uygulamadı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:17
  1. Ankara
  2. Ömer Halisdemir
  3. Ömer Halisdemir davası
  4. 15 temmuz darbe girişimi

YORUM YAZ

  • MilletMillet6 sa önce
    Bence iki sefer ağırlaştırılmış müebbet olmalı Biri Yiğidimizi şehit ettiklerinden .Öbürü vatana ihanet, Seçilmiş Hükümeti cebren devirmek suçlarından olmalıydı
  • MEHMET ŞÜKRÜMEHMET ŞÜKRÜ8 sa önce
    BİR HİLAL UĞRUNA YA RAB...
  • Yunus 16Yunus 168 sa önce
    İDAM OLMADIĞI SÜRECE NE TERÖR BİTER, NE DE FETÖ BİTER. İDAM İDAM İDAM. AK PARTİ MHP İDAM DİYORDU NE OLDU? SEÇİMDEN ÖNCE ÇOCUK TECAVÜZLERİ VE VATAN HAİNLERİ İÇİN İDAM I GETİRİN SANDIKLAR I PATLATIN % 70 GARANTİ. GERİYE DÖNÜK UYGULANMASI ZOR, LAKİN TERÖR BİTİRİLMESİ VE KÖKÜNÜN KAZINMASI İÇİN İDAM ŞART.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Mekanın Bir kezdahaCennetolsun diyeduaediyoruzAZİZŞEHİDİMİZ.
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI9 sa önce
    ALA GÜZEL OLMUŞ MEMLEKETE HAİNLİK EDENLER ASIL ASILMALI İBRETİ ALEM İÇİN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi karşılandı
  1. Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi..
  2. Migren nasıl geçer? Migren nedir?..
  3. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
  4. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
  5. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  6. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  7. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  8. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  10. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  11. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  12. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  13. Kırgızistan'da hükümet düştü
  14. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  15. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  16. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  17. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  18. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  19. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  20. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum