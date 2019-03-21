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Ömer Günel, özel bakım evi personelleri ile buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamında özel bakım evi personelleri ile bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:12
Ömer Günel, özel bakım evi personelleri ile buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamında özel bakım evi personelleri ile bir araya geldi.


Günel, Kuşadası’nda bakım evi personelleri ile bir araya geldiği toplantıda, “Yaptığınız görevin zorluğunu biliyorum. Ailemde de bu işi hem yönetici hem de eğitmen olarak yapanlar var. Kuşadası’ndaki bütün bakım evleri ile özel olarak tek tek görüştüm. Sorunlarınızı biliyorum ve bu sorunlarla ilgili adımları atmaya başladım bile. Kuşadası’na son 10 yılda gelen göçün yüzde yetmişi, elli beş yaş ve üstü. Hemen hemen herkes engelli adayı. Sizin gibi hizmet veren bakım evlerinin sayılarını arttırmamız gerekiyor. Belediye olarak ADAMEK isimli bir eğitim merkezi projemiz var.Burada vereceğimiz eğitim ile sizin gibi hizmet verecek arkadaşlarımıza sertifika vererek sektörün kalifiye eleman açığını kapatırken işsiz gençlerimize de istihdam sağlayacağız.” diyerek merkez çalışanlarının sorularını yanıtladı.


En büyük sorunlarının, hastalarının şehir içi ulaşımlarının olduğunu söyleyen merkez çalışanlarına Günel, “Engelsiz kent olarak yola çıktık. Kentin mimarisini bu yönde şekillendirmekle kalmayacak bedensel ve zihinsel engellilerimizin dört duvar arasında kapalı kalmaması kentin ve sosyal alanların içinde daha fazla olabilmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü desteği vereceğiz. Bunun için şimdiden çalışmalara başladık. Şoförler odası ile sıkı temas halindeyiz.Şehir içi ulaşımında yaşanan anlaşmazlıkları tamamen ortadan kaldırılacağız. Toplu taşıma araçları ile seyahat edemeyecek durumdaki merkez sakinleri için de belediyenin 1 adet engelli ulaşım aracı var. Bu dönemde en az iki araç ile bu hizmetleri vereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:12
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