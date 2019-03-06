Ömer Günel: Kuşadası bizim dönemimizde derman belediyecilik ile hizmet alacak

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel son zamanlarda siyasi söylemler ile huzursuzluk ve gerginlik ortamı oluşturmaya çalışan siyasi rakiplerine seslenerek, “Biz, hizmet etmeye, hayatı güzelleştirmeye, aşınızı büyütmeye geliyoruz. Bunun için bu görev talip olduk” dedi.

CHP Adayı Ömer Günel, “Kuşadası’nda 10 yıl, dönemin iktidar partilerinin belediye başkanlığını yapan AKP adayı, şimdi Kuşadası’na devlet eli değecek diyor. Madem devlet eli değecek neden geçmiş 10 yılda bu desteği Kuşadası’na yansıtmadınız. Başkanlık yaptığınız 10 yılın neden 7 yılını belediye dışında geçirdiniz. 2. Dönem başkanlığınız mevcut iktidar partisinin belediye başkanlığını yaparken Kuşadası’na neden tek bir çivi çakmadınız. Kuşadası’nın can damarı olan Kuşadası Limanı sizin dönemizde Kuşadası’ndan koparılmadı mı? Kuşatak projesini neden 10 yılda tamamlayamadınız? Kuşadası Türkiye’nin en önemli turizm merkezi iken bugün güvendiğiniz eller sayesinde dibe vurmadı mı?” dedi.

“Biz vaat edilen ama yapılmayanları yapacağız” diyen Günel, “Kuşadası son 30 yılda alması gereken hizmetleri alamamıştır. Yeni vaatlere ihtiyacı yoktur. Biz vaat edilen ama yapılmayanları en kısa sürede yaparak kentimizi tekrar şaha kaldıracağız. Önümüzdeki 5 yıl Kuşadası için icraat dönemi olacak. Yapacağımız yatırım ile Kuşadası’nın geleceğini değiştireceğiz. Kuşadası’nı dedikodular ile uzlaşmazlıklar ile değil, derman belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz” diye konuştu.