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Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle gülecek”

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kahramanlar Caddesi esnafını ziyaret etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle gülecek”

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kahramanlar Caddesi esnafını ziyaret etti. CHP adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamında Kuşadası’nda yüzlerce esnafı işyerinde ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi veriyor.


Ömer Günel yetki aldıklarında Kuşadası’nın bir marka olabilmesi için birçok projelerinin olduğunu belirterek, “Kuşadası ülkemizin turizm markası olmasına rağmen son yıllarda marka özelliğini yitirmiş durumdadır.Oluşturacağımız Kuşadası’na özgü marka ile şehrimize ait tüm yerel ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasını gerçekleştireceğiz. Projemiz ile özellikle Kuşadası’na gelen misafirlerimiz; sunduğumuz bu ürünleri satın alarak Kuşadası’nın ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanmış olacaktır. Partizanca bir anlayışımız asla olmayacak. Bu şehirde hizmet adaletli şekilde herkese eşit dağıtılacak. Kuşadası esnafının belli başlı problemleri var. En önemli sorun Kuşadası artık sadece 7 aylık turizm geliri ile geçinemez büyüklüğe erişmiştir. Öncelikle amacımız Kuşadası’nı 12 ay kesintisiz bir ekonomi girdisi kazandırmak. Elimizde sihirli bir değnek yok. 30 yıldır biriken sorunları 5 yılda tamamen çözemem ama sizler yetki verirseniz Kuşadası’nda ki değişimi göreceksiniz. Taşın altına hep birlikte elimizi koyacağız” dedi.


CHP adayı Ömer Günel Kuşadası’nın yeniden cazibe merkezi olabilmesi için kent simgelerinin olması gerektiğini belirterek, “Sanatın ve estetiğin Kuşadası yaşamının içine sızması kentin sıradanlıktan uzaklaşması eylemidir. Odak eserler kentin doğal bir parçası gibi davranacak, ölçülü anıtsallığı ve hikâyesi ile kentin bir parçası haline dönüşecektir. Projenin ana prensibi Kuşadası’na gelen ziyaretçide merak duygusu, arkasından da kentin gezilme isteği oluşturmasıdır. Kentin tamamında ve özellikle ziyaretçilerin yaya olarak ulaşmak zorunda oldukları alanlara bu simge projelerin yapılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
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