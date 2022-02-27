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Spor Ömer Furkan Banaz kimdir? Ömer Furkan Banaz kaç yaşında mesleği
Spor

Ömer Furkan Banaz kimdir? Ömer Furkan Banaz kaç yaşında mesleği

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanlığına Ömer Furkan Banaz seçildi. Pek çok kişi ise “Ömer Furkan Banaz kim?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ömer Furkan Banaz mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:45:00 -
Ömer Furkan Banaz kimdir? Ömer Furkan Banaz kaç yaşında mesleği

Bursaspor 57. Olağanüstü Genel Kurul'u TOFAŞ Spor Salonu'nda 490 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede tek aday olması nedeniyle oylamanın açık oylama ile yapılıp yapılmayacağı Divan Kurulu tarafından oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurul Geçici Divan Başkanı İlhan Parseker, tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu listesini üyelere tek tek okumasıyla açık oylamaya geçildi. Ömer Furkan Banaz oy çokluğu ile Bursaspor Kulübünün başkanı seçildi. Peki, Ömer Furkan Banaz kim?

Ömer Furkan Banaz kimdir? Ömer Furkan Banaz kaç yaşında mesleği

Ömer Furkan Banaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BURFAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Banaz’ın özel hayatı ve kariyerine ilişkili ayrıntılı bilgi ise şimdilik bilinmiyor. Konu hakkında detaylara ulaştıkça haberlerimize ye vereceğiz.

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