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Aktüel Ömer Faruk Coşkun Denizli Valisi oldu
Aktüel

Ömer Faruk Coşkun Denizli Valisi oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-10 02:19:00 -
Ömer Faruk Coşkun Denizli Valisi oldu

Valiler Karanamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığına Mülkiye Başmüfettişi; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Valisi olarak atandı.

Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2023 Perşembe günü 32275 sayılı Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıklandı. Valiler Kararnamesiyle 57 ile yeni vali atandı. Kararnameye göre, 10 Haziran 2020’de göreve gelen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni kararla Denizli Valiliğine atandı.

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