Ömer Erdoğan’dan 'transfer' açıklaması

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, devre arası transfer döneminde 4-5 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi.

Süper Lig’in 20. haftasında Hatayaspor, deplasmanda karşı karşıya gediği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, rakip Kasımpaşa’nın daha istekli olduğunu vurgulayarak, "Mağlubiyetin yanında bu kadar kötü bir oyun ve kötü bir mücadele bizi düşündürmeye başladı. Bu maçtan derslerimiz alacağız ama aynı zamanda takviye bir gerçek, çok eksiğimiz var. Alternatifte sıkıntı yaşıyoruz. Afrika Kupası'na giden oyuncular var, sakatlıklar var ve sıkıntı yaşıyoruz. Güçlü bir camia olduğumuza inanıyorum. Takviyelerle önümüzdeki Galatasaray maçında ayağa kalkacağız inşallah. İlk yarıdaki görüntü benim adıma çok üzücüydü. Mücadele anlamında rakipten isteksiz olursanız bu skorlar kaçınılmaz oluyor” şeklinde konuştu.

"4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz”

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılacak mı yönünde gelen soruya ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attırdığımız isim yok ama prensipte anlaştığımız Hatay'a beklediğimiz oyuncular var. Aramıza katılırlarsa rekabet ortamını ve kaliteyi artıracaklar. Onlarla bir çıkış yakalayacağız."