Ömer Erdoğan'dan istifa açıklaması

Atakaş Hatayspor sezonu 4-1'lik Giresunspor galibiyetiyle noktalarken mücadelenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mücadelenin ardından konuşan Ömer Erdoğan "Önümüzdeki yıl Hatayspor'da teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Başkanımla toplantı yapacağım. Kendisinden müsaade isteyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu şehri, bu camiayı çok sevdik. Böyle bir karar verdim. Başkanım da inşallah kararımı destekler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir kulüple anlaşmam yok. Öyle bir adım da atılmadı. Şu an kararım devam etmeme yönünde. Önümüzdeki dönem ne olur bilmiyorum. Farklı bir proje olursa olabilir. Olmazsa bu süreci Avrupa'da gelişime, maç izlemeye ayırabilirim" ifadelerini kullandı.