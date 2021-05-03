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Gündem Ömer Döngeloğlu hoca efendi için anma programı! Canlı yayınlanacak
Gündem

Ömer Döngeloğlu hoca efendi için anma programı! Canlı yayınlanacak

Ömer Döngeloğlu hoca efendinin vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle, BİHADER YouTube sayfasında anma programı düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:54:00 - 2021-05-03 14:07:59
Ömer Döngeloğlu hoca efendi için anma programı! Canlı yayınlanacak

Ömer Döngeloğlu hoca efendi, tam 1 yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti. Allah'a (c.c), Hz. Peygamber'e (s.a.v), sahabeye (r.a.e.) ve tüm İslam büyüklerine olan sevgisiyle örnek bir kişilik sergileyen Döngeloğlu, vefatının sene-i devriyesi nedeniyle özlemle anılıyor.

Ömer Döngeloğlu'nun sene-i devriyesi nedeniyle, Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (BİHADER) öncülüğünde bir etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikte, Ömer Döngeloğlu hoca efendinin yakın dostu, ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı ile söyleşi yapılacak. Ayrıca Döngeloğlu hakkındaki sokak röportajlarının da yayınlanacağı programda, Ömer Döngeloğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Aşr-ı Şerif okuyacak. Okunan 1001 Hatmi Şerif'in de duası yapılacak.

Etkinliğe Dursun Ali Erzincanlı, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Milletvekili Harun Karaca, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, TÜRSAB BTK Başkanı Bilal Şenel, ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Alp ve BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe katılacak.

Bugün (3 Mayıs Pazartesi) düzenlenecek olan program Saat 15.00'de BİHADER'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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