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Gündem Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat
Gündem

Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yalanlayarak, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:18:00 -
Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat

Yeni Akit /ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i sosyal medya hesabından yalanlayarak sığınmacılara zalimce davrandıklarını söyledi.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terketmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor." dedi.

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