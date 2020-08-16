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Siyaset

Ömer Çelik'ten hadsiz Joe Biden'a tokat gibi cevap

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden’in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarfettiği küstah sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 11:30:00 -
Ömer Çelik'ten hadsiz Joe Biden'a tokat gibi cevap

ABD’deki Başkanlık seçimlerine Donald Trump’ın rakibi olarak katılacak olan Joe Biden’ın New York Times gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili küstahça ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Obama döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir süreçte başkan yardımcısı olan Joe Biden söz konusu röportajda "Erdoğan’ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı. Haddini aşan Biden, başkan olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı farklı bir politika izleyeceğini belirtti.

Türkiye’nin içişlerine müdahale edeceğini söyleyerek iyice küstahlaşan Joe Biden şu skandal açıklamada bulunmuştu;

"Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle."

Ömer Çelik'ten tokat gibi cevap

Biden’in küstah sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tokat gibi bir cevap geldi. Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış" ifadelerini kullandı.

Sandığın gücüne inandıklarını belirten Çelik, "Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" dedi.

"Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir" diyen Çelik sandığın namus olduğunu ve kimsenin müdahale edemeyeceğini belirterek, "Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Selçuklu

Bende dediklerine katılıyorum erdoğan ailesi ve kemalistlerle birlikte iktidarı terk etmeli artık.
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Türkiyem

Kendilerini aptal duruma düşürmezler asıl niyetleri farklı bunu irdelemek lazım iktidarı muhalefeti ile bunlara koz vermemek lazım ellerindeki kozlarıda zayıflayalım.
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