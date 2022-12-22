Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar: Macron'un şu vizyonsuz sözü unutulmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarının satırbaşları:

Macron'un şu vizyonsuz sözü unutulmayacak: "Rusya ile görüşen tek ülkenin Türkiye, tek liderin Erdoğan olması kabul edilemez."

Dünyanın içinden geçtiği zorluklar karşısında işbirliği yerine çatışma üreten bir zihniyetin ürünü.

Bu diploması anlayışının güncellenmesi lazım ve dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var.

Ukrayna - Rusya savaşıyla birlikte bildiğimiz dünyanın dikişlerinin çözüldüğü bir safhaya geçtiğimiz net ve açık bir şekilde ortaya çıkmıştır

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