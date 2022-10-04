Ömer Çelik'ten flaş açıklama! Yarın herkes mutlaka bunu yapsın
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak” adına kanun teklifi vereceklerini açıkladığı şov kokan ifadelerinin ardından, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz” paylaşımında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak” adına kanun teklifi vereceklerini açıkladığı şov kokan ifadelerinin ardından, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz” paylaşımında bulundu. Çelik, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" dedi.