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Siyaset Ömer Çelik'ten flaş açıklama! Yarın herkes mutlaka bunu yapsın
Siyaset

Ömer Çelik'ten flaş açıklama! Yarın herkes mutlaka bunu yapsın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak” adına kanun teklifi vereceklerini açıkladığı şov kokan ifadelerinin ardından, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz” paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 10:12:00 -
Ömer Çelik'ten flaş açıklama! Yarın herkes mutlaka bunu yapsın

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak” adına kanun teklifi vereceklerini açıkladığı şov kokan ifadelerinin ardından, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz” paylaşımında bulundu. Çelik, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Ali

Yav bir defa da kafa çalıştırın da bişeyler bulun. İlla CHP Genel Başkanının her dediğini takip edip yapmak zorunda mısınız. Sonra da "vallaha bu bizim aklımıza gelmişti!.." ayakları.
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