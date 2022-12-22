Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması! 'Eritilmesine müsaade etmeyeceğiz'

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretli vatandaşın mağdur edilmemesi için en etkili yöntemin üretilmeye çalışıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın şu ifadesi önemlidir: 'Ortaya koyulan rakamların herhangi bir şekilde birileri tarafından fırsatçılıkla suiistimal edilmesine, eritilmesine müsaade etmeyeceğiz.' Bu konu da dinamik bir şekilde takip edilecek” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücretin suiistimal edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Asgari ücretin işçilere hayırlı olmasını dileyen Çelik, “Bu konuda farklı değerlendirmeler olabilir. İmkanlar içinde asgari ücretli vatandaşlarımızı birtakım sıkıntılarla baş başa bırakmayacak, en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır. Cumhurbaşkanımızın şu ifadesi önemlidir: Ortaya koyulan rakamların herhangi bir şekilde birileri tarafından fırsatçılıkla suiistimal edilmesine, eritilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda dinamik bir şekilde takip edilecek. Cumhurbaşkanımız gerekirse seçim sonrası, ihtiyaç duyulursa yeni bir düzenlemenin de güncellemenin de yapılacağını ifade etti. Asgari ücretli vatandaşların içinde bulundukları durum bizim her zaman birinci gündem maddemiz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihlerinde geçerli olacak.