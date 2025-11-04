  • İSTANBUL
Gündem

Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine sokan ifadeler kullandı. Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mizah tarihimizdeki ‘Zihni Sinir Proceleri’nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı.

Sadece ‘kes, kopyala, yapıştır’ tarzıyla yapılan konuşmalar. Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

