Müdür okulu haraca bağlamış

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile şuurlu nesiller yetiştirmeye çalışan Milli Eğitim Bakanlığı, her alanda önemli adımlar atarken, emrindeki bazı öğretmenler yüz kızartmayı sürdürüyor. Akit’in önceki gün, “Ağzı bozuk Din Kültürü Öğretmeni tepki çekiyor” başlığıyla verdiği ve İstanbul Arnavutköy Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olarak görev yapan H. A.’nın devlet büyüklerine yönelik rezil sözleri gündemdeki yerini korurken bir skandal da İstanbul Pendik’te patlak verdi.

Pendik Abdullah Acar Ortaokulu Müdürü Aslıhan Yıldoğan hakkında; “kayıt dışı para toplama, kitap ve kırtasiye alımlarında usulsüzlük, paravan şirket ve şahıs IBAN’ları üzerinden para trafiği, okul aile birliği gelirlerinin dışlanması, hukuka aykırı ders programları, resmî evraklara müdahale, öğretmenlere yönelik mobbing ve sürgün iddiaları nedeniyle kapsamlı teftiş ve disiplin soruşturması talep edildi.

KAYIT DIŞI PARA TOPLADI İDDİASI

İddialara göre; okulda toplanan aidat, gezi, kermes ve çeşitli etkinlik paralarının, Okul Aile Birliği hesabı yerine okul kantinine ait IBAN ile okulun kaloriferinden sorumlu personelin şahsi IBAN’ına yatırıldığı öne sürüldü. Bu durum, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ilkeleri ve Okul Aile Birliği mevzuatına açıkça aykırılık teşkil ederken, okul müdürü Aslıhan Yıldoğan’ın bununla yetinmediği ifade edildi. Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere hazırlanan dilekçede, müdür Yıldoğan’ın velileri Pendik’te bulunan İDEA adlı kırtasiyeye yönlendirilerek, piyasa koşullarında yaklaşık 4.000 TL bedelle temin edilebilecek eğitim öğretim materyallerini, 12.000 TL gibi fahiş bedellerle aldırıldığı öne sürüldü

GELİR AMAÇLI UYGULAMALAR

Öte yandan, yasal olarak yalnızca 5. sınıflarda uygulanabilen yabancı dil ağırlıklı programın, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü onayı alınmaksızın 6. ve 7. sınıflarda, uydurma ders isimleriyle yıllarca okutulduğu da iddialar arasında yer aldı. Bu uygulamaların, ek kitap ve materyal alımına zorlamak suretiyle gelir elde etme amacı taşıdığı ve tüm kayıtların sınıf defterlerinde mevcut olduğu belirtildi. Ayrıca, usulsüzlüklere itiraz eden öğretmenler hakkında soruşturmalar açıldığı, norm kadro hesaplamalarının bilinçli şekilde yanlış yapıldığı, ilçe tarafından “uygun değildir” yazısı gelmesine rağmen tayin kararnamelerinin çıkarılmadığı, bu durumun öğretmenler üzerinde baskı ve yıldırma aracı olarak kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı.