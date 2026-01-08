Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

Türkiye'de aralık ayının son haftası itibariyle etkili olmaya başlayan soğuk ve yağışlı hayatı olumsuz etkiliyor. Pek çok ilde kar yağışı etkisin sürdürürken vatandaşlar "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. İşte, detaylar...

Elazığ

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, “9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” denildi.

Hakkari

Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır" ifadelerinr yer verildi.

Muş

Muş genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Muş’ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun ve kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, gelişmelerin meteorolojik veriler doğrultusunda yakından takip edildiğini ifade edildi.

Tunceli

Tunceli Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bingöl-Karlıova



Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.