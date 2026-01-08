  • İSTANBUL
Gündem

Ekonomik yangın sokaklara taştı: İran'da halk 12 gündür ayakta!

İran’da yerel paranın pul olması ve hayat pahalılığının dayanılmaz noktaya ulaşmasıyla başlayan halk öfkesi, 12’nci gününde tüm ülkeyi sardı. Başkent Tahran'da esnafın kepenk kapatmasıyla fitili ateşlenen protestolar, molla rejiminin baskılarına rağmen dinmek bilmiyor.

İran riyalinin dolar karşısında 140 bin bandını aşarak rekor değer kaybı yaşaması, bardağı taşıran son damla oldu. Tahran’ın can damarı sayılan Büyük Pazar başta olmak üzere Alaeddin ve Çaharsu pasajlarında esnaf, fahiş fiyatlar ve alım gücünün yok olması nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

 

Tahran’da hayat durdu: Esnaf kepenk indirdi

Vali asr, cumhuri ve inkılap caddelerinde toplanan binlerce İranlı, "geçinemiyoruz" feryatlarıyla yürüyüş düzenleyerek yetkililere istifa çağrısında bulundu.

Rejimin cevabı sansür oldu: İnternet tamamen kesildi

Gösterilerin ülke geneline yayılmasından ve organize edilmesinden korkan iran yönetimi, çareyi dünyayla bağı koparmakta buldu. Çevrimiçi izleme kuruluşu netblocks, iran genelinde "ülke çapında internet kesintisi" yaşandığını raporladı. Kritik bir eşikte halkın iletişim hakkını gasp eden dijital sansür, halkın haklı taleplerini bastırmak için bir silah olarak kullanılıyor.

Sokaklarda gergin bekleyiş sürüyor

Ekonomik krizin gölgesinde 12 gündür süren eylemlerde, güvenlik güçleri ile halk yer yer karşı karşıya geliyor. Yüksek enflasyon, temel gıda maddelerine gelen fahiş zamlar ve geçim sıkıntısı nedeniyle sokağa inen kitleler, ekonomik reformlar yapılana kadar meydanları terk etmeyeceklerini belirtiyor. Bölgedeki kaosun nereye evrileceği merakla beklenirken, iran sokaklarındaki gerilim her geçen saat daha da tırmanıyor.

