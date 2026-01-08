  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı

SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı

1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti
Gündem İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye’nin Halep şehrinde terör unsurlarına yönelik başlatılan süpürme operasyonları sonuç vermeye başladı. Bölgeden gelen son görüntüler, terör örgütü PKK-SDG saflarındaki çözülmeyi ve uğradıkları büyük bozgunu gözler önüne serdi.

Halep’in stratejik noktalarından biri olan Eşrefiye mahallesinde, Suriye güvenlik güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından nefes alamayacak hale gelen PKK-SDG 'li teröristler için yolun sonu göründü. Kuşatma halkasının daralmasıyla birlikte kaçacak delik bulamayan ve mevzilendikleri alanlarda kıstırılan yüzlerce terörist, canlarını kurtarmak için silahlarını bırakarak Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı.

 

Terör yuvaları bir bir dağıtılıyor

Yayınlanan görüntülerde, daha düne kadar bölge halkına kan kusturan ve tahkimat kurdukları binalarda direneceklerini iddia eden teröristlerin, Suriye ordusunun kararlı ilerleyişi karşısında düştükleri aciz durum net bir şekilde görülüyor. Sahadaki kaynaklar, Eşrefiye mahallesindeki bu toplu teslimiyetin, örgüt içindeki moral çöküşünü hızlandırdığını ve diğer bölgelerdeki terör unsurları için de benzer bir sonun yaklaştığını belirtiyor. Bölgeyi terörden arındırma operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği bildiriliyor.

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!
Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

Gündem

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı
İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı

Gündem

İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı

SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı
SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı

Dünya

SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yiğido58

Adını Süpürme koyacaksın teslim alıyorlar . Süpürün pislikten kurtulun yoksa daha çok Süpürürsünüz nokta

kayserili

gebertin hepsini
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Ankara'da musluklardan çamur akarken ve birçok mahalle susuzluk kriziyle pençeleşirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önceliği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23