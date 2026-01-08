İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Halep’in stratejik noktalarından biri olan Eşrefiye mahallesinde, Suriye güvenlik güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından nefes alamayacak hale gelen PKK-SDG 'li teröristler için yolun sonu göründü. Kuşatma halkasının daralmasıyla birlikte kaçacak delik bulamayan ve mevzilendikleri alanlarda kıstırılan yüzlerce terörist, canlarını kurtarmak için silahlarını bırakarak Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı.

Terör yuvaları bir bir dağıtılıyor

Yayınlanan görüntülerde, daha düne kadar bölge halkına kan kusturan ve tahkimat kurdukları binalarda direneceklerini iddia eden teröristlerin, Suriye ordusunun kararlı ilerleyişi karşısında düştükleri aciz durum net bir şekilde görülüyor. Sahadaki kaynaklar, Eşrefiye mahallesindeki bu toplu teslimiyetin, örgüt içindeki moral çöküşünü hızlandırdığını ve diğer bölgelerdeki terör unsurları için de benzer bir sonun yaklaştığını belirtiyor. Bölgeyi terörden arındırma operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği bildiriliyor.