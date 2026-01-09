Tam 82 yıl hüküm sürdü: İşte en uzun süre görevde kalan liderler!
Dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri belli oldu. Peki, tam 82 yıl boyunca iktidarda kalan bu lider kim olabilir?
Türkiye genelinde 250’den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri belli oldu. Peki, tam 82 yıl boyunca iktidarda kalan bu lider kim olabilir?
REFORMLARIYLA ÖNE ÇIKTILAR Dünya tarihine baktığımızda, bazı liderlerin görev süreleri diğerlerinden çok daha uzun olmuştur. Bu liderler, ülkelerinin siyasi sahnesinde uzun yıllar boyunca etkili olmuş ve çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir.
82 YIL GÖREVDE KALDI! Görev süresi ne kadar uzun olursa ülkedeki istikrarın bir o kadar düzenli gittiğini göstermektedir. Listedeki liderlerden biri 82 yıl görevde kalarak bu istikrarı rekor seviyeye taşımayı başarmıştır. Peki en uzun görevde kalan lider kim?
İŞTE DÜNYADA EN UZUN SÜRE GÖREVDE KALAN LİDERLER
ŞI CINPING | 11 YIL | Çin Devlet Başkanı Doğum: 15 Haziran 1953 (71 yıl yaşında)
EDİ RAMA | 11 YILDIR GÖREVDE | Arnavutluk Başbakan
NICOLÁS MADURO | 11 YIL | Venezuela Devlet Başkanı Doğum: 23 Kasım 1962 (61 yıl yaşında)
ADOLF HİTLER | 12 YIL Doğum: 20 Nisan 1889 | Ölüm: 30 Nisan 1945
RAJENDRA PRASAD | 12 YIL | Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Doğum: 3 Ara 1884 | Ölüm: 28 Şub 1963
FRANKLIN D ROOSEVELT | 12 YIL | Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
JACQUES CHIRAC | 12 YIL | Eski Fransa cumhurbaşkanı
KİM JONG-UN | 12 YIL | Kore İşçi Partisi Başkanı
ALI BONGO | 13 YIL | Eski Gabon Geçici Devlet Başkanı
VİKTOR ORBAN | 14 YIL | Macaristan Başbakanı
SHEIKH HASINA | 15 YIL | Bagladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı
MAHMUD ABBAS | 18 YIL | Filistin Devlet Başkanı
ABDÜLAZIZ BUTEFLIKA | 20 YIL | Eski Cezayir Devlet Başkanı
CENGİZ HAN | 21 YIL | Eski Moğol İmparatorluğu Kağanı
BEŞŞAR ESAD | 24 YIL | Eski Suriye Cumhurbaşkanı
NURSULTAN NAZARBAYEV | 28 YIL | Eski Kazakistan Cumhurbaşkan
FIDEL CASTRO | 49 YIL | Eski Küba Devlet Başkanı Doğum: 13 Ağustos 1926 | Ölüm: 25 Kasım 2016
SULTAN AL BRUNEİ | 57 YIL | Brunei Sultanı
14. LOUIS | 72 YIL | Eski Fransa kralı
II. SOBHUZA | 82 YIL | Eski Esvatini kralı/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23