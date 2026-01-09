  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
24
Yeniakit Publisher
Tam 82 yıl hüküm sürdü: İşte en uzun süre görevde kalan liderler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tam 82 yıl hüküm sürdü: İşte en uzun süre görevde kalan liderler!

Dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri belli oldu. Peki, tam 82 yıl boyunca iktidarda kalan bu lider kim olabilir?

#1
REFORMLARIYLA ÖNE ÇIKTILAR Dünya tarihine baktığımızda, bazı liderlerin görev süreleri diğerlerinden çok daha uzun olmuştur. Bu liderler, ülkelerinin siyasi sahnesinde uzun yıllar boyunca etkili olmuş ve çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir.

#2
82 YIL GÖREVDE KALDI! Görev süresi ne kadar uzun olursa ülkedeki istikrarın bir o kadar düzenli gittiğini göstermektedir. Listedeki liderlerden biri 82 yıl görevde kalarak bu istikrarı rekor seviyeye taşımayı başarmıştır. Peki en uzun görevde kalan lider kim?

#3
İŞTE DÜNYADA EN UZUN SÜRE GÖREVDE KALAN LİDERLER

#4
ŞI CINPING | 11 YIL | Çin Devlet Başkanı Doğum: 15 Haziran 1953 (71 yıl yaşında)

#5
EDİ RAMA | 11 YILDIR GÖREVDE | Arnavutluk Başbakan

#6
NICOLÁS MADURO | 11 YIL | Venezuela Devlet Başkanı Doğum: 23 Kasım 1962 (61 yıl yaşında)

#7
ADOLF HİTLER | 12 YIL Doğum: 20 Nisan 1889 | Ölüm: 30 Nisan 1945

#8
RAJENDRA PRASAD | 12 YIL | Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Doğum: 3 Ara 1884 | Ölüm: 28 Şub 1963

#9
FRANKLIN D ROOSEVELT | 12 YIL | Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

#10
JACQUES CHIRAC | 12 YIL | Eski Fransa cumhurbaşkanı

#11
KİM JONG-UN | 12 YIL | Kore İşçi Partisi Başkanı

#12
ALI BONGO | 13 YIL | Eski Gabon Geçici Devlet Başkanı

#13
VİKTOR ORBAN | 14 YIL | Macaristan Başbakanı

#14
SHEIKH HASINA | 15 YIL | Bagladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı

#15
MAHMUD ABBAS | 18 YIL | Filistin Devlet Başkanı

#16
ABDÜLAZIZ BUTEFLIKA | 20 YIL | Eski Cezayir Devlet Başkanı

#17
CENGİZ HAN | 21 YIL | Eski Moğol İmparatorluğu Kağanı

#18
BEŞŞAR ESAD | 24 YIL | Eski Suriye Cumhurbaşkanı

#19
NURSULTAN NAZARBAYEV | 28 YIL | Eski Kazakistan Cumhurbaşkan

#20
FIDEL CASTRO | 49 YIL | Eski Küba Devlet Başkanı Doğum: 13 Ağustos 1926 | Ölüm: 25 Kasım 2016

#21
SULTAN AL BRUNEİ | 57 YIL | Brunei Sultanı

#22
14. LOUIS | 72 YIL | Eski Fransa kralı

#23
II. SOBHUZA | 82 YIL | Eski Esvatini kralı/ kaynak: haber7

