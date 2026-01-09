  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Galatasaray, PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz için transfer görüşmelerine başladı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Foto - Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Galatasaray, orta saha takviyesi için PSG forması giyen dünyaca ünlü yıldız Fabian Ruiz'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Fransız ekibiyle temasa geçtiği ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

Foto - Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, taraftarı heyecanlandıracak bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint-Germain'de forma giyen Fabian Ruiz için PSG ile masaya oturduğu ve oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.

Foto - Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Görüşmede Fransız ekibinin henüz net bir karar vermediği, ancak kadro planlamasına göre yüksek bonservisli tekliflere açık olabileceği kaydedildi.

Foto - Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Fabian Ruiz, geçtiğimiz sezon PSG ile dikkat çeken bir başarı grafiği yakaladı. İspanyol orta saha; Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi kupasını da kazandı.

Foto - Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Bu sezon başında ise UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası şampiyonluk sevinci yaşadı. Ruiz, İspanya Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonluğu apoletini taktı.

Foto - Galatasaray, büyük transfer bombasını patlatıyor! Taraftar, sevinçten havalara uçacak

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edilirken, Galatasaray cephesinin sıkı pazarlıkla şartları zorlayacağı aktarıldı. 29 yaşındaki Fabian Ruiz'in güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtiliyor. İspanyol orta saha oyuncusu bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.

