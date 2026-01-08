3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin elindeki 3 şehrin belediye başkanının da AK Parti’ye geçeceği iddia edildi.
CHP listelerinden Meclis'e giren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i dün bünyesine katan AK Parti’nin, 3 şehrin CHP'li belediye başkanları ile de görüştüğü iddia edildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile de bilinen gazeteci Fatih Atik, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.
Son aylarda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile peş peşe röportajlar yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti'nin yeni CHP'li belediyelerle görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü. Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerle temas kurması için görevlendirdiği isimlerin Afyonkarahisar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yürüttüğünü söyleyerek, ilerleyen günlerde bu belediyelerin de AKP'ye katılmasının muhtemel olduğunu iddia etti.
