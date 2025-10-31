  • İSTANBUL
Gündem

Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş’a saygısızlığı kınadı: Muhalefet etmekle terbiyesizliği ayırt edemiyorlar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti’li Erhan Usta’nın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a Meclis’te yaptığı terbiyesizliği en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı. Çelik “Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değil, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" dedi.

AK Parti'li Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çıkan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler yüce Meclisimize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Terörsüz Türkiye sürecine atıf yaparak “TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum” sözlerini yöneltmişti.

Kurtulmuş’un Usta’ya yanıtı da çok sert olmuş “Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Bu en hafif tabiriyle hadsizliktir” diyerek salonu terk etmişti.

