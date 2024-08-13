Ömer Çelik katil İsrail’e sert konuştu! Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrailli Bakan Itamar-Ben Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf öncülüğünde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetledi. Netanyahu yönetiminin söz konusu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını gösterdiğini ifade eden Çelik, "Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir." dedi.

İşgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın yanı sıra İsrail Meclis üyelerinden bazıları işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerle baskın düzenledi.

İşgalcilerin bu baskınına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetledi.

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"Netanyahu yönetimi insanlık için de tehdit"

Netanyahu yönetiminin söz konusu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını gösterdiğini ifade eden Çelik, "Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanısıra insanlık için de tehdittir." dedi.

"Netanyahu şebekesi hak ettikleri gibi yargılanacak"

Uluslararası toplumu söz konusu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemeye davet eden Ömer Çelik, Siyonist katil Netanyahu şebekesinin üyelerinin hak ettikleri gibi yargılanacaklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı: Yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi kışkırtmadır

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır. Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin İstikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Tunç, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailler tarafından Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini kınayarak, "Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail kabinesinin bakanlarının da aralarında yer aldığı fanatik saldırgan İsrailler tarafından Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini şiddet ve nefretle kınıyorum. Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez."

Uluslararası kuruluşlara İsrailli zalimlerin insan haklarını ayaklar altına alan zulümlerinin engellenmesi için harekete geçmesi çağrısında bulunan Tunç, "Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli barbarlar, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Tüm dünya, işgalci İsrail'in yaptığı soykırıma ve faşizan uygulamalarına karşı durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.