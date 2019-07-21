Ömer Çam’dan bir başarı daha

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi grafikeri Ömer Çam, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin düzenlediği "Geleceğin Fabrikaları" konulu yarışmada da birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin en yetenekli çizerleri bu yıl dördüncüsü düzenlenen ’Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması’nda boy gösterdi. Geleceğin fabrikalarını konu alan yarışmada birincilik ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulusal ve uluslararası çok sayıda başarıya sahip grafikeri Ömer Çam kazandı. Çam, gelişen teknolojinin gelecekte sanayi üzerindeki olası yansımalarını anlattığı eseriyle birinciliği elde etti.

Finale kalan 48 eser arasında en yüksek oyu alan Çam’ı, İstanbul’dan Musa Gümüş ve Kıbrıs’tan Musa Kayra izledi. Mansiyon ödüllerini ise Hamit Gış, Ali Şur ve Mümin Durmaz kazandı. İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinin büyük ödülünü ise Ankara’dan Emrah Arıkan kazandı.

Ömer Çam kimdir?

1965 yılında Selçuk’ta doğan Ömer Çam, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Karikatüre 1978 yılında başlayan Çam’ın ilk karikatürü dönemin popüler mizah dergisi GırGır’da yayımlandı. Çeşitli mizah dergilerinde karikatürleri ve çizgi romanları yayımlanan Çam’ın ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödülü bulunuyor.