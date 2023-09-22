Ömer Bolat’tan Akit’e ziyaret

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Akit Medya Grubu, dün Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli bir misafirini ağırladı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 27 Nisan’da yangın felâketiyle karşı karşıya kalan Akit Medya’yı ziyaret etti. Yangında büyük oranda hasar gören merkez binamızda incelemelerde bulunan Bolat, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Samimi bir havada geçen görüşmede Bakan Bolat, yangının yaralarının tamamen sarılması temennisinde bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda da Bolat, BM zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan’la birlikte dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını, başarılı ve bereketli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

DÜNYA GİBİ DALGALI SÜREÇ YAŞIYORUZ

Kovid-19’la başlayan krizin Türkiye’yi de etkilediğini belirten Bolat, şunları dile getirdi: “Son 4-5 yıla baktığımızda dünya ekonomisi ve siyasetinde çok büyük dalgalanmalar oldu. Saygınla başlayan süreçte bütün dünyada mal kıtlığı, tedarik, lojistik sorunları, üretimde parça eksikliğinden doğan sıkıntılar ya da ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle aşırı bir yüklenmeden kaynaklanan stokçuluk, vurgunculuk, fırsatçılık ve fahiş fiyat artışı gibi eğilimler ortaya çıktı. Bunun karşısında hükümet gereken her türlü tedbiri alıp elinden geleni yaptı. Sonra çok yıkıcı bir deprem felaketiyle karşılaştık 6 Şubat’ta. Depremle de maalesef bazı yerlerde kira artışları, inşaat malzemelerinde astronomik artışlar, özellikle inşaat sektör ustalar arasında üç katı, dört katına varan maaş artışları gibi dalgalı ve fırtınalı bir süreç yaşanıyor.”

VATANDAŞ ODAKLI TEDBİRLER ALIYORUZ

Oto tedarikinde yaşanan sıkıntılara da değinen Bolat, şöyle devam etti: “Talep yüksek arz düşük olunca fırsatçılara, spekülatörlere maalesef gün doğdu. Bu durum karşısında hükümetimiz gereken her türlü tedbiri alıp elinden geleni yaptı. Yeni hükümetimiz kurulduktan sonra piyasa denetimlerini sıkılaştırdık. Sadece denetimler değil. Bunları yasal mevzuatlarla destekledik. Bu yasal düzenlemeler ve denetimler hızla etkisini gösterdi. Ağustos ayının başından itibaren 2. el fiyatlar 1. el fiyatların altına indi. Ciddi inişler oldu. Birinci elde kolay zam yapma eğilimi durdurulmuş oldu. Bazı kesimlerin araçları stoklayıp saklayarak piyasada bir yokluk meydana getirip bunun üstünden fiyat şişirmeleri, köpürtmeleri, ekstra haksız para taleplerinde bulunmaları büyük ölçüde ortadan kalktı. Emlakta da benzeri bir şekilde bu yeni sahte ilanlara karşı ağır ceza uygulamalarımızla ve ilan sitelerini de sorumlu tutmamızla buradaki köpüğü de inşallah almaya başladık. Gıdalar ve marketler konusunda da benzeri denetimlerimizi yapıyoruz.”

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Bolat, tüketiciyi aldatıcı adımları önlemek için gerekli her adımı attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Güvensiz ürün raf fiyatıyla kasa fiyat arasında fark uygulayıp tüketiciyi aldatma, aldatıcı reklamlar, sahte indirimler vesaire gibi uygulamalara karşı tereddütsüz bir şekilde Ticaret Bakanlığı denetimleri yapılıyor ve cezalar hiç kimsenin gözüne yaşına bakmadan uygulanıyor.” Bakan Bolat, yangında hasar gören Akit TV stüdyoları ve binada incelemede bulunurken, Karahasanoğlu kardeşler de nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederek, Akit camiasına moral ve güç verdiklerini ifade ettiler.

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