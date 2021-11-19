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Yerel Omar Souleyman serbest bırakıldı
Yerel

Omar Souleyman serbest bırakıldı

PKK/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman lakaplı Omar Almasikh, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 03:58:00 -
Omar Souleyman serbest bırakıldı

Almanya’da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde PKK/YPG terör örgütü ile örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan’ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman lakaplı Omar Almasikh, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD’ye üye olmak suçundan gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan Omar Souleyman’ın Karaköprü’de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.

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