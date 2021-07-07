2021 yılbaşında çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlattığı sırada yüzünden ciddi şekilde yaralanan Omar Elabdellaoui idmanlara yeniden başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Omar biliyorsunuz talihsiz bir kaza geçirdi. Bugün aramıza almak istedim ki ona da çok büyük moral olsun diye. O günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var. Onun için antrenmana çıkmasını istedim. Temmuz, Ağustos, Eylül… Yolumuz var ama inşallah bu yolun sonunda Omar’ı ilk günkü gibi yanımızda, aramızda Galatasaray forması içinde görmek hepimizin en çok dileği. Yarın oynamayacak, bu sezona başlamayacak ama inanıyorum ki sezon içerisinde bize katılacak ve Galatasaray formasını giyecek. Kendisine hoş geldin diyorum tekrar" ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui ne oldu neden yaralanmıştı?

Omar Elabdellaoui 5 Aralık 1991’de Norveç’te dünyaya geldi. Sağ Bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli millî futbolcu 2020’de Galatasaray’a imza attı.

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Ligi'nde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda Cityli scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City A takımında forma giymeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.

Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2021 yılbaşı kutlamalarında havai fişek atmak isterken meydana gelen kaza sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.