Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı "Akkim Cheese" takımı kazandı
İSTANBUL (AA) - Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı kazanan takım Akkim Cheese oldu.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri'nin sponsoru olduğu trofe kapsamında düzenlenen Olympos Regatta'nın ikinci gününde yelkenciler, Moda Deniz Kulübü önünden verilen startın ardından Prens Adaları’na doğru seyretti.
"Yeni rüzgarlara yelken aç" mottosuyla gerçekleştirilen, Akkim Cheese takımının kupayı aldığı organizasyonda sınıf birincileri ise şöyle:
IRC 0: Kinowa
IRC I: Team Linea Rossa
IRC II: Akkim Cheese
IRC III: Hedef Yelken 29
IRC IV: Alize G28
Gezi: Carpediem
Spor: Kalamış Yelken - Kabkom