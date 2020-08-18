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Spor Olympique Marsilya'da 3 kişide koronavirüse rastlandı
Spor

Olympique Marsilya'da 3 kişide koronavirüse rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:44:32 -
Olympique Marsilya'da 3 kişide koronavirüse rastlandı

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden sezonun açılış maçına çıkacak Olympique Marsilya'da 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara yapılan rutin testte 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve söz konusu kişilerin karantina altına alındıkları belirtildi.

Adları açıklanmayan 3 kişinin sağlık durumuna ilişkin Fransa Futbol Federasyonuna bilgi verildiği de ifade edildi.

Ligue 1'de 2020-21 sezonunun, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında 21 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma ile başlaması planlanıyor.

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