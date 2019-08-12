Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:59
ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Yunanistan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.
Agios Ioannis Rentis Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşuyla başlayan antrenmanın, pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Olympiakos-Medipol Başakşehir maçı, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.
YORUM YAZ