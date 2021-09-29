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Spor Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olympiakos oyuncu kadrosu
Spor

Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olympiakos oyuncu kadrosu

Olympiakos hangi ülkenin futbol takımı? Fenerbahçe-Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Olympiakos maçı saat 19:45'de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek. Peki Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olympiakos takımı hangi ligde? Olympiakos nerenin takımı? İşte Olympiakos oyuncu kadrosu…

Yeniakit Publisher
2021-09-29 12:23:00 - 2021-09-29 12:28:45
Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olympiakos oyuncu kadrosu

Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olimpiakos, Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Olympiakos kulübünün futbol takımı. 1925 yılında kurulan kulübün futbol takımı maçlarını 32,115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Yunanistan'ın en başarılı futbol kulüplerinden birisi olan Olympiakos, Yunan Ligi'nde son 20 sezonda 18 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiştir.

Olympiakos takma adları

Takma ad Thrylos (Efsane)

Erythrolefkoi (Kırmızı Beyazlılar)

Kokkinoi (Kırmızılar)

Dafnostefanomenos (Defne Taçlılar)

Olimpiakos sahibiEvangelos Marinakis

Olimpiakos kulübü Başkanı Evangelos Marinakis

Olimpiakos teknik direktör Paulo Bento

Lig Super League

2020/21Super League, 1.

Olimpiakos oyuncu kadrosu

José Sá

Hillal Soudani

Rúben Semedo

Mady Camara

Andreas Bouchalakis (3. Kaptan)

Kostas Fortounis (Kaptan)

Guilherme

Youssef El-Arabi

Bobby Allain

Bruno

Giorgos Masouras

Kostas Tsimikas

Maximiliano Lovera

Ousseynou Ba

Cafú

Mathieu Valbuena

Avraam Papadopoulos

Vasilis Torosidis

Emiliano Bullari

Giorgos Xenitidis

Pape Abou Cissé

Bruno Gaspar (Sporting Lizbon'dan kiralık)

Lazaros Christodoulopoulos

Kostas Tzolakis

Ahmed Hassan (Braga'dan kiralık)

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