Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olympiakos oyuncu kadrosu
Olympiakos hangi ülkenin futbol takımı? Fenerbahçe-Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Olympiakos maçı saat 19:45'de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek. Peki Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olympiakos takımı hangi ligde? Olympiakos nerenin takımı? İşte Olympiakos oyuncu kadrosu…
Olympiakos hangi ülkenin takımı? Olimpiakos, Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Olympiakos kulübünün futbol takımı. 1925 yılında kurulan kulübün futbol takımı maçlarını 32,115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Yunanistan'ın en başarılı futbol kulüplerinden birisi olan Olympiakos, Yunan Ligi'nde son 20 sezonda 18 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiştir.
Olympiakos takma adları
Takma ad Thrylos (Efsane)
Erythrolefkoi (Kırmızı Beyazlılar)
Kokkinoi (Kırmızılar)
Dafnostefanomenos (Defne Taçlılar)
Olimpiakos sahibiEvangelos Marinakis
Olimpiakos kulübü Başkanı Evangelos Marinakis
Olimpiakos teknik direktör Paulo Bento
Lig Super League
2020/21Super League, 1.
Olimpiakos oyuncu kadrosu
José Sá
Hillal Soudani
Rúben Semedo
Mady Camara
Andreas Bouchalakis (3. Kaptan)
Kostas Fortounis (Kaptan)
Guilherme
Youssef El-Arabi
Bobby Allain
Bruno
Giorgos Masouras
Kostas Tsimikas
Maximiliano Lovera
Ousseynou Ba
Cafú
Mathieu Valbuena
Avraam Papadopoulos
Vasilis Torosidis
Emiliano Bullari
Giorgos Xenitidis
Pape Abou Cissé
Bruno Gaspar (Sporting Lizbon'dan kiralık)
Lazaros Christodoulopoulos
Kostas Tzolakis
Ahmed Hassan (Braga'dan kiralık)