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Spor Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu

Fenerbahçe maçı ne oldu? UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Futbolseverler Fenerbahçe maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:18:00 -
Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı yaşandı. Fenerbahçe deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos’a konuk oldu. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu

Zorlu mücadele TSİ 23.00’te başladı. Mücadele 0-0’lık eşitlikle devam ediyor.

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Rossi, İrfan Can, Berisha

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