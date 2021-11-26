Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu
Fenerbahçe maçı ne oldu? UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Futbolseverler Fenerbahçe maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne oldu?
UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı yaşandı. Fenerbahçe deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos’a konuk oldu. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu
Zorlu mücadele TSİ 23.00’te başladı. Mücadele 0-0’lık eşitlikle devam ediyor.
Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Rossi, İrfan Can, Berisha