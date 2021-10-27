Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?
Olympiakos Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Olympiakos Fenerbahçe Bek maçı, THY Avrupa Ligi 7. Hafta mücadelesinde kritik bir önem arz ediyor. Peki Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona’ya 76-74 yenilmişti. THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?
Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona’yı ağırladı. Fenerbahçe Beko başa baş geçen müsabakada son saniye basketine engel olmadı ve mücadeleden 76-74 mağlup ayrıldı.