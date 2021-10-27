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Spor Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:18:00 -
Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 7. Haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında sahneye çıkacak. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.

Zorlu mücadele beIN Sport Haber kanalında yayımlanacak.

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