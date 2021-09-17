Olympiacos, Antwerp'i devirdi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Olympiakos sahasında Antwerp'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin diğer rakipleri Olympiacos ve Antwerp, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşılaştı.
Olympiacos'un gollerini 52. dakikada El Arabi, 87. dakikada Reabciuk kaydetti. Maça 11'de başlayan Onyekuru, 81'de yerini Soares'e bıraktı.
Konuk takımın tek golünü ise 75. dakikada Mbwana Samatta attı. Antwerp'ün Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Frey 79'da yerini Eggestein'e bırakırken, Samatta 90 dakika görev aldı. Ayrıca 90+1'de Bataille ikinci sarı karttan atıldı.