Ölümün eşiğinden döndüler! 2 yaşındaki çocuk arabayı çalıştırıp çadıra daldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç mevsimlik işçilerin bulunduğu çadıra daldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, 2 yaşındaki çocuğun araç içerisinde oynarken çalıştırdığı aracın çadıra girmesi sonucu ölümden döndü.
Olay, Aksaz Mahallesi çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükran Akgül, Hikmet Akgül ve Ahmet Emir Akgül’ün içerisinde bulunduğu çadırın içerisine 07 ACM 428 plakalı aracın girmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralandılar.
Şahin Akgül, kazanın; 2 yaşındaki M.Ş.A. isimli çocuğun içerisinde oynadığı sırada aracın çalışarak hareket etmesi sonucunda meydana geldiğini söyledi.