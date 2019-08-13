Ölümü şüpheli görüldü! Tarlasını sularken hayatını kaybetti Burdur'da 57 yaşındaki bir kişi, tarlasında sulama yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Burdur'da bir kişi, tarlasını sularken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Gökçebağ köyünde Bahattin Ot (57), eşiyle tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Durumu fark eden eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli görüldü Ölümün şüpheli görülmesi üzerine nöbetçi savcı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, daha sonra otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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