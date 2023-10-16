Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar etkili olan fırtına nedeniyle ava çıkamadı.
Düzce ve Sakarya'daki balıkçılar etkili olan fırtına nedeniyle ava çıkamadı.
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesi ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde de kuvvetli poyraz ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanağında etkili olduğu sahil şeridinde 5 ila 7 kilometre hızla esen poyraz dolayısıyla balıkçılar limana demirledi.
Rüzgarın bölgedeki etkisini akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. (İLKHA)
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