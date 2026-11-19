Olumsuz hava deniz ulaşımını etkiledi: BUDO’dan 12 sefer için iptal kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BUDO, 19 Kasım’da Mudanya, Kabataş ve Armutlu arasında yapılacak 12 seferin hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) sefer programını etkiledi. Mudanya ile Kabataş arasındaki karşılıklı sekiz seferin yanı sıra Armutlu bağlantılı dört sefer de iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.