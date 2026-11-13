  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Sarıgül Aylin Kotil’e böyle söylemiş! ‘Erzincan'a Tesla fabrikası kuracağız’ Kongo'da Ebola felaketi! Bilanço ağırlaşıyor: 5 binden fazla can kaybı Putin'den Trump hamlesi Türkiye’nin COP31 vizyonuna İngiltere’den dev adım! Londra yönetimi fosil yakıtlara savaş açıp elektrifikasyon yol haritasını ilan etti! Pentagon’da milyar dolarlık F-35 skandalı! Tam 17 bin yedek parça kayıp, kayıtlar dökülüyor! ABD şokta! Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı! Saldırgan intihar etti Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti! Yaycı Paşa’dan Haluk Bilginer’e 'Türkiye Sineması' tepkisi: Dilin Türkçe mi Türkiyece mi? Muhalif vekillerin çirkin tavrına Tayyar’dan çözüm önerisi! ‘Madem ki siyasi nezaket yok şu tokalaşma işi bitsin artık!’
Yerel Olumsuz hava BUDO’nun 10 seferini iptal ettirdi
Yerel

Olumsuz hava BUDO’nun 10 seferini iptal ettirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Olumsuz hava BUDO’nun 10 seferini iptal ettirdi

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) iskeleleri arasında saat 07.00 ile 15.30 arasında yapılması planlanan 10 seferi iptal etti.

İptal edilen seferlerin altısı Mudanya ile Kabataş arasındaki karşılıklı seferlerden oluşuyor. Armutlu (İhlas) kalkışlı veya varışlı dört sefer de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İptal edilen seferlerin altısı Mudanya ile Kabataş arasındaki karşılıklı seferlerden oluşuyor. Armutlu (İhlas) kalkışlı veya varışlı dört sefer de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

MUDANYA–KABATAŞ HATTINDA ALTI SEFER İPTAL

Mudanya’dan Kabataş’a saat 07.00, 09.30 ve 13.30’da yapılması planlanan seferler iptal edildi. Kabataş’tan Mudanya’ya ise saat 08.00, 10.30 ve 14.00 seferleri yapılmayacak.

ARMUTLU BAĞLANTILI DÖRT SEFER YAPILAMAYACAK

Mudanya’dan Armutlu’ya saat 09.30, Kabataş’tan Armutlu’ya ise saat 14.00 seferi iptal edildi. Armutlu’dan saat 10.00’da Kabataş’a ve saat 15.30’da Mudanya’ya yapılması planlanan seferler de iptal kapsamına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23