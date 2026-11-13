Olumsuz hava BUDO’nun 10 seferini iptal ettirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) iskeleleri arasında saat 07.00 ile 15.30 arasında yapılması planlanan 10 seferi iptal etti.
İptal edilen seferlerin altısı Mudanya ile Kabataş arasındaki karşılıklı seferlerden oluşuyor. Armutlu (İhlas) kalkışlı veya varışlı dört sefer de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İptal edilen seferlerin altısı Mudanya ile Kabataş arasındaki karşılıklı seferlerden oluşuyor. Armutlu (İhlas) kalkışlı veya varışlı dört sefer de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
MUDANYA–KABATAŞ HATTINDA ALTI SEFER İPTAL
Mudanya’dan Kabataş’a saat 07.00, 09.30 ve 13.30’da yapılması planlanan seferler iptal edildi. Kabataş’tan Mudanya’ya ise saat 08.00, 10.30 ve 14.00 seferleri yapılmayacak.
ARMUTLU BAĞLANTILI DÖRT SEFER YAPILAMAYACAK
Mudanya’dan Armutlu’ya saat 09.30, Kabataş’tan Armutlu’ya ise saat 14.00 seferi iptal edildi. Armutlu’dan saat 10.00’da Kabataş’a ve saat 15.30’da Mudanya’ya yapılması planlanan seferler de iptal kapsamına alındı.