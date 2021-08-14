Ölümleri ranta çeviren gazete: Sözcü

Para toplamak ve reklam pazarlamak için kırk takla atan Sözcü, ölümleri bile ranta çevirmekten çekinmedi.

Gazete vefat ilanları için yaptığı duyuru ve reklamlarda, "Sözcü vefat ilanı, anma ilanı. Sözcü vefat ilan ücretinin %15'ini Sizin İstediğiniz Bir Vakıf veya Dernekle Paylaşıyor. Sizin istediğiniz bir vakıf veya dernekle paylaşıyor. Sözcü Gazetesi vefat ilan servisimiz aracılığı ile vefat ilanınızı hemen yayınlatın." ifadeleri kullanıldı.