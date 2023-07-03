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Yaşam Ölümden dönüş anı kamerada! Tek hamleyle hayatını kurtardı
Yaşam

Ölümden dönüş anı kamerada! Tek hamleyle hayatını kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-03 18:57:00 -
Ölümden dönüş anı kamerada! Tek hamleyle hayatını kurtardı

Tokat'ta bir iş yeri çalışanı nefes borusuna ekmek kaçan müşteriyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan yapı markette alışveriş yapan Hançer Kaplan'ın (54) nefes borusuna ekmek parçası takıldı.

Kaplan'ın nefessiz kaldığını fark eden iş yeri çalışanı İlker Necli’nin uyguladığı 'Heimlich' manevrası, Kaplan'ı boğulmaktan son anda kurtardı.

İş yeri çalışanı Necli’nin Kaplan'ı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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