Ölümden dönmüştü... Alişan'ın kasko şirketinden alacağı para belli oldu

Alişan geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte şahsi otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kazada Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alişan'ın trafik kazasında hasar gören aracı için kaskodan alacağı ücret belli oldu.

Alişan, kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti. Kaza sonrası aracı kullanılamaz hale gelen Alişan, sigorta şirketinden 1 milyon TL para alacak.

5 kurban kestirdi

Öte yandan 2 yaşındaki oğlu, eşi ve bakıcılarıyla araçtan sağ çıktıkları için "Verilmiş sadakamız varmış" diyen şarkıcı, yaptığı açıklamada 5 kurban kestirip Darülaceze'ye bağışladığını söyledi. Şarkıcı, kazada oğlunun zarar görmemesi için üzerine kapanarak koruyan bakıcıları için de örnek olacak bir davranışta bulundu. Bu konu hakkında da konuşan Alişan, "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi.